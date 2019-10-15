Уголовное дело возбудили после гибели младенца при пожаре в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 15 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 11-месячного ребенка при пожаре в селе Турунтаево в Бурятии. Об этом сообщили журналистам во вторник в республиканском Следственном управлении СКР.

Инцидент произошел в понедельник днем в квартире двухквартирного одноэтажного деревянного дома, расположенного в селе Турунтаево. Сосед заметил дым, сломал запертую входную дверь и вынес на улицу двух детей.

"Позже в ходе тушения пожара внутри квартиры было обнаружено тело еще одного ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала 26-летняя женщина с тремя малолетними детьми. В день, когда произошла трагедия, она оставила их одних, заперла дверь квартиры и отправилась на почту, чтобы получить детское пособие.

"Мать отсутствовала около часа, на обратном пути местные жители сообщили о пожаре. Женщина побежала к дому, однако к этому моменту огонь уже успел распространиться по всему помещению. Двое детей, 4 и 5 лет, во время пожара смогли выйти на веранду, откуда задыхавшихся малышей спас сосед. Их младший 11-месячный брат остался в комнате и погиб", - пояснили в Следственном управлении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, причины возгорания.