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Следов взрывчатки на месте обрушения дома в Приморье пока не обнаружили

В результате происшествия в жилом доме погибла одна женщина

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты пока не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте обрушения в жилом доме в Приморье. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Здесь работает штаб районной администрации, в постоянном режиме работает и глава района, работает глава поселения, соответствующие службы, и соответствующие службы устанавливают причины взрыва. После официального заключения будет известно, в чем причина. Пока следов взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщил Кожемяко.

Ранее сообщалось, что причиной обрушения могла стать детонация боеприпаса.

В 03:30 по местному времени (20:30 мск) в поселке городского типа Новонежино Шкотовского района произошло обрушение в пятиэтажном доме. Между четвертым и пятым этажом обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), еще одна девочка получила ушибы. Два человека госпитализированы.

Теги
РоссияПриморский край
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