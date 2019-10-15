Следов взрывчатки на месте обрушения дома в Приморье пока не обнаружили

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Специалисты пока не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте обрушения в жилом доме в Приморье. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Здесь работает штаб районной администрации, в постоянном режиме работает и глава района, работает глава поселения, соответствующие службы, и соответствующие службы устанавливают причины взрыва. После официального заключения будет известно, в чем причина. Пока следов взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщил Кожемяко.

Ранее сообщалось, что причиной обрушения могла стать детонация боеприпаса.

В 03:30 по местному времени (20:30 мск) в поселке городского типа Новонежино Шкотовского района произошло обрушение в пятиэтажном доме. Между четвертым и пятым этажом обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), еще одна девочка получила ушибы. Два человека госпитализированы.