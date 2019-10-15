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Животноводческая ферма вместе со скотом загорелась в Смоленской области

В результате пожара погиб крупный рогатый скот

ТАСС, 15 октября. Пожарные в Смоленской области ликвидируют возгорание на территории животноводческой фермы, которое возникло в ночь на вторник. Содержащиеся в ней животные погибли, сообщается на сайте регионального МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании частной фермы в деревне Сапрыкино-1 Ярцевского района. В результате пожара погиб крупный рогатый скот, находившийся внутри здания фермы", - говорится в сообщении.

Ущерб, а также площадь пожара уточняется. В тушении было задействовано шесть человек.

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РоссияСмоленская область
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