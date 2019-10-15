Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вербовщика "Исламского государства" в Томской области приговорили к 13 годам колонии

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда приговорила к 13 годам колонии особого режима мужчину, который вербовал жителей Томской области для вступления в ряды запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Томской области.

"Выездной коллегией Дальневосточного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина через интернет вербовал людей для вступления в ряды боевиков, а также уговаривал их отправиться воевать в других странах.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
В Подмосковье задержали мужчину с мешком конопли массой 3 кг
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС