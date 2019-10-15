Вербовщика "Исламского государства" в Томской области приговорили к 13 годам колонии

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда приговорила к 13 годам колонии особого режима мужчину, который вербовал жителей Томской области для вступления в ряды запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Томской области.

"Выездной коллегией Дальневосточного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина через интернет вербовал людей для вступления в ряды боевиков, а также уговаривал их отправиться воевать в других странах.