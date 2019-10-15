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Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Дагестане

Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции МВД по региону выясняют обстоятельства происшествия

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Встречные ВАЗ и иномарка столкнулись в Дагестане, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили травмы, сообщается во вторник на официальной странице МВД по Республике Дагестан в Instagram.

"14 октября 2019 года примерно в 18:50 на 766-м километре ФАД "Кавказ" вблизи селения Кульзеб Кизилюртовкого района 37-летняя жительница Махачкалы, управляя автомобилем Mazda 6, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 26-летнего жителя селения Нижний Чиркей Кизилюртовкого района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП на месте умер водитель ВАЗа, 27-летний пассажир этой же машины умер в больнице. Также в больницу города Кизюлюрта с различными травмами доставили водителя автомобиля Mazda 6 и ее пассажира - 36-летнюю женщину, пассажиры автомобиля ВАЗ-2110 - мужчины 28 и 22 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан, обстоятельства происшествия уточняются.

Теги
РоссияДагестан
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