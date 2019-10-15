Суд в Новосибирске вернул экс-главу филиала ВТБ отбывать наказание в колонию

ТАСС, 15 октября. Новосибирский областной суд признал законным решение суда первой инстанции вернуть экс-главу филиала банка ВТБ Вадима Григорьева, осужденного на 9,5 года за хищение более 1,1 млрд рублей, отбывать наказание в колонию. Григорьев взят под стражу в зале суда, сообщается во вторник на сайте прокуратуры области.

В июле 2019 года Новосибирский районный суд признал незаконным решение освободить из-за тяжелого заболевания от наказания Григорьева, который был приговорен в марте 2017 года, поскольку заболевания, диагностированные у Григорьева, не входят в перечень, препятствующих отбыванию наказания.

"В октябре текущего года Новосибирский областной суд в соответствии с правовой позицией прокуратуры такое решение суда признал законным и обоснованным. Решением суда второй инстанции Григорьев взят под стражу в зале суда и направлен для дальнейшего отбывания наказания в учреждение исполнительной системы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня 2006 по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом банка Новосибирска, создал организованную группу, в состав которой вошли его заместитель Долгова, предприниматель Кривенко и двое его подчиненных, Жукова и Головач. Используя служебное положение Григорьева и Долговой, они совершали хищения вверенных им денег.

Для этого они представляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. Заключая кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями, члены группы перечисляли на счета фирм кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных им. Полученные таким образом деньги присваивались, в результате банку причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Часть похищенных денег в размере 18 млн рублей Григорьев и Долгова легализовали.