Уголовное дело возбудили после нападения в Москве, где было похищено 6 млн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после разбойного нападения на юго-западе Москвы, в ходе которого неизвестные похитили у мужчины 6 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в особо крупном размере")", - сообщили в пресс-службе.

В главке напомнили, что накануне на Ленинском проспекте в районе дома 81 произошло разбойное нападение. Шестеро неизвестных в масках, спровоцировав ДТП на дороге, заблокировали машину Mercedes-Benz S350". Затем они несколько раз выстрелили в сторону водителя из неустановленного оружия, избили его, после чего открыто похитили у него деньги в сумме 6 млн рублей и скрылись.

Пострадавшему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.