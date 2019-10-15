Суд лишил гражданства казахстанского ученого Сыроежкина, осужденного за госизмену

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты лишил гражданства ученого-китаиста Константина Сыроежкина, осужденного за госизмену. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда города Алма-Аты во вторник.

"Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алма-Аты Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан", - информировали в пресс-службе.

Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. "После отбытия основного вида наказания на основании статьи 51 Уголовного кодекса Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять лет", - пояснили в пресс-службе.

Суд вынес приговор Сыроежкину 7 октября. Подробностей уголовного дела в отношении Сыроежкина не приводится. Ученый был арестован в феврале этого года.

63-летний Константин Сыроежкин - доктор политических наук, профессор, с 2006 года являлся главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана. В 1981 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского, в 1986 году - аспирантуру Института Дальнего Востока Академии наук СССР. Работал руководителем информационно-аналитического отдела журнала "Континент", главным научным сотрудником Института востоковедения имени Сулейменова Министерства образования и науки Казахстана, в Центре востоковедения Академии наук республики. Автор ряда книг и статей о проблемах социально-экономического и политического развития Китая и его регионов, внешней политике КНР.