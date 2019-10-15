В Приморье при обрушении жилого дома повреждены 17 квартир

"Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Всего пострадало 17 квартир. Функционируют пункты временного размещения, семь человек (пожилые люди) размещены в пункте временного размещения в местном клубе", - сказали в министерстве.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. При обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье повреждены 17 квартир. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе добавили, что для людей дополнительно развернут пункт временного размещения в средней школе-интернате поселка Смоляново. Спасатели помогают жителям доставать из аварийных квартир домашних питомцев и необходимые вещи.

На месте происшествия работают силы МЧС России, включая специалистов психологической службы. Проводится обследование здания, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В поселок Новонежино направляются сотрудники судебно-экспертного учреждения испытательно-пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы МЧС России по Хабаровскому краю с мобильным модернизированным диагностическим комплексом по обследованию зданий и сооружений.

Обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажами, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. По разным данным, причиной разрушений мог стать взрыв - боеприпаса или нагревателя для воды.

Дом пятиэтажный, 90-квартирный, в нем шесть подъездов. В результате ЧП одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, госпитализация ей не потребовалась. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").