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В Приморье при обрушении жилого дома повреждены 17 квартир

Для жителей развернуты пункты временного размещения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. При обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье повреждены 17 квартир. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Всего пострадало 17 квартир. Функционируют пункты временного размещения, семь человек (пожилые люди) размещены в пункте временного размещения в местном клубе", - сказали в министерстве.

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В пресс-службе добавили, что для людей дополнительно развернут пункт временного размещения в средней школе-интернате поселка Смоляново. Спасатели помогают жителям доставать из аварийных квартир домашних питомцев и необходимые вещи.

На месте происшествия работают силы МЧС России, включая специалистов психологической службы. Проводится обследование здания, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В поселок Новонежино направляются сотрудники судебно-экспертного учреждения испытательно-пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы МЧС России по Хабаровскому краю с мобильным модернизированным диагностическим комплексом по обследованию зданий и сооружений.

Обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажами, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. По разным данным, причиной разрушений мог стать взрыв - боеприпаса или нагревателя для воды.

Дом пятиэтажный, 90-квартирный, в нем шесть подъездов. В результате ЧП одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, госпитализация ей не потребовалась. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Теги
РоссияПриморский край
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