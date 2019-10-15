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Мутко призвал Росреестр ускорить выдачу сертификатов на жилье в Приангарье

Как отметил вице-премьер, "чрезвычайной ситуации президент не снимал"

ТУЛУН /Иркутская область/, 15 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко призвал сотрудников федерального и областного Росреестра ускорить процедуру выдачи и подтверждения жилищных сертификатов для жителей региона, пострадавших в ходе стихийного бедствия. Об этом он сообщил во вторник на совещании с главами муниципалитетов Иркутской области.

"Сегодня цепочка длинная - МВД должно подтвердить, и Росреестр меня очень тревожит. Толкнешь - решение есть, не толкнешь - "пятница - короткий день, суббота-воскресенье мы не работаем, во вторник ждите ответа". Люди здесь работают по 12 часов, без выходных, и вынуждены направлять в Росреестр проверить собственника, а у них [в ведомстве] то праздник, то еще что-то. Я вас прошу - руководителя федерального Росреестра и местного - пусть пошевелятся здесь. Чрезвычайной ситуации президент не снимал", - сказал Мутко.

Он подчеркнул, что от скорости действий Росреестра зачастую зависит судьба сделки между пострадавшими от паводков и собственниками жилья, которое они покупают. При этом в процессе выдачи и реализации сертификата три-четыре дня теряется именно на процедуры ведомства.

Ранее Мутко отмечал, что в настоящее время оплачены сертификаты на приобретение жилья для 1390 семей, чье жилье пострадало от паводка, на общую сумму около 4 млрд рублей. Он говорил, что это "капля в море", так как жилищный вопрос останется нерешенным для более чем 5 тыс. семей. Из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено более 14 млрд рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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