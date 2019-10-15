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Жителя Бурятии осудили условно за хищение драгметаллов на более чем 3 млн рублей

Мужчина украл на Кадали-Макитском месторождении серебро и золото и хранил их в тайнике более шести лет

ТАСС, 15 октября. Суд приговорил 60-летнего мужчину, похитившего серебро и золото на более чем 3,1 млн рублей на Кадали-Макитском месторождении Бодайбинского района Иркутской области к 4,5 года заключения условно. Об этом сообщается во вторник на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158, ч. 1 ст. 191 УК РФ. С учетом пожилого возраста подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина похитил в 2013 году на Кадали-Макитском месторождении Бодайбинского района шлиховой концентрат с содержанием химически чистого золота более 2,3 кг и химически чистого серебра весом более 300 грамм и хранил их в тайнике более шести лет. Стоимость драгоценных металлов на момент хищения составляла более 3,1 млн рублей. Драгоценный металл возвращен собственнику - ОАО "Светлый".

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РоссияБурятия
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