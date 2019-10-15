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В московской больнице Росгвардия задержала дебошира с сигнальным пистолетом

Пациент, доставленный в лечебное учреждение в нетрезвом виде, отказывался от помощи, вел себя агрессивно и оскорблял медперсонал

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в больнице на северо-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, у нарушителя изъят сигнальный пистолет.

"Тревожный сигнал поступил в дежурную часть вневедомственной охраны из лечебного учреждения, расположенного на северо-западе Москвы. Группа задержания незамедлительно прибыла в медицинское учреждение и попыталась успокоить дебошира, предупредив его об ответственности за его действия", - сказали в пресс-службе.

По словам сотрудников больницы, скорая помощь доставила нетрезвого мужчину с незначительными повреждениями в приемное отделение. Пациент отказывался от помощи, вел себя агрессивно и оскорблял медперсонал, а также держался за карман куртки, не позволяя снять ее с себя. "В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 47-летнего москвича изъят предмет конструктивно схожий с сигнальным пистолетом", - пояснили в управлении.

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