Спасатели ищут пропавшего в Приэльбрусье туриста из Карелии

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели вышли на поиски пропавшего в Приэльбрусье туриста из Петрозаводска, местность обследуют два вертолета. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Сегодня, 15 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе начались поисково-спасательные работы по поиску туриста из Петрозаводска 1959 года рождения. В поисково-спасательных работах задействованы трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также привлечены два вертолета: Ми-8 МЧС России и коммерческий вертолет фирмы "Хели-экшн", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательном отряде пояснили ТАСС, что пропавший не выходит на связь с 6 октября.