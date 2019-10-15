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В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в нижегородской школе

В областном управлении ведомства уточнили, что у работника пищеблока в учебном заведении нашли дизентерию

ТАСС, 15 октября. Причиной массового заболевания детей в школе №47 Нижнего Новгорода стал работник пищеблока, болевший дизентерией, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

"При лабораторном обследовании материалов от учащихся в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шигеллы (бактерии, вызывающие дизентерию). У работника пищеблока школы также установлена дизентерия. Условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили нарушения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов. Таким образом, управлением Роспотребнадзора установлен вероятный источник и причины заболевания учащихся", - говорится в сообщении.

Новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся школы не зарегистрировано, сейчас в образовательном учреждении проводится заключительная дезинфекция.

В ведомстве также сообщили, что сейчас ведется расследование в отношении Единого центра муниципального заказа, который организовывал питание в школе. Работа образовательного учреждения приостановлена до завершения расследования. "Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Материалы расследования будут переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.

Накануне следователи организовали доследственную проверку после публикации в местных СМИ информации о групповом заболевании детей острой кишечной инфекцией в школе №47 Советского района Нижнего Новгорода. Изначально к медикам за помощью обратились 26 человек в основном с легкой формой заболевания, работа школы при этом была приостановлена.

Теги
РоссияНижегородская область
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