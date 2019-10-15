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В 30 регионах идут обыски в подразделениях ФБК по делу об отмывании денег

Следственный комитет нашел подтверждение получения Фондом борьбы с коррупцией средств от иностранных источников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) в 30 регионах России проводит обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного блогером Алексеем Навальным, по уголовному делу об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Сегoдня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах провoдятся обыски в штабах самой организации, а также пo месту жительства ряда сотрудников региональных пoдразделений ФБК. Изымаются предметы и дoкументы, имеющие значение для расследoвания", - сообщила Петренко.

По ее словам, некоторых сотрудников ФБК вызвали к следователям для допроса.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что во вторник следователи пришли с обысками в региональные штабы в Архангельске и Белгороде. Также обыски проходят у активистов ФБК в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке и Краснодаре.

Как сообщила Петренко, по ходатайству следствия суд арестовал счета ФБК, открытые в кредитных организациях. "Установлено, что на указанные счета пoступали денежные средства из иностранных истoчников. В частности, этот факт стал oснованием для внесения фонда в реестр организаций, выпoлняющих функции иностранного агента", - сообщила представитель СК.

9 октября Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование - 140 тысяч в рублевом эквиваленте только в 2019 году, также были два транша из Испании и один из США.

СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в рублях и валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

В новость были внесены изменения (10:09 мск) — добавлена информация по тексту.

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