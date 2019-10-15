Пострадавший при обрушении жилой дом в Приморье был в аварийном состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Дом в поселке Новонежино Приморского края, в котором во вторник произошло обрушение, был в аварийном состоянии. В нем около 45 лет не проводился капитальный ремонт, сообщил ТАСС руководитель управляющей компании "Форпост" Александр Шатилов.

"Дом 1974 года постройки, капитальный ремонт никогда в жизни не проводился. Этот дом был в аварийном состоянии, все инженерные системы, все коммуникации в архиаварийном состоянии. В планах на капитальный ремонт он стоял как минимум на 2050 год, у нас все поселения Шкотовского района стоят на 2040-2050-е годы в планах на капремонт. Обрушение повредило инженерную инфраструктуру половины дома точно", - сказал он.

Шатилов добавил, что инженерные сети дома в настолько плохом состоянии, что, чтобы перекрыть водоснабжение в доме, кран пришлось заваривать сваркой, иначе перекрыть его не удалось, так как систему заклинило. Кроме того, из-за отсутствия в доме дренажной системы, которой, по словам собеседника нет ни в одном доме в Шкотовском районе, дом "будет расходиться в стороны". Шатилов пояснил, что в подобном аварийном состоянии находятся все дома в селах Шкотово, Смоляниново, Новонежино. Тем не менее, шансы на восстановление здания есть благодаря тому, что оно панельное.

По одной из версий, причиной обрушения мог стать взрыв водонагревательного прибора. Шатилов рассказал, что жильцы устанавливают их самостоятельно. "[Жильцы устанавливали водонагревательные приборы] самостоятельно, это [контроль за установкой] не входит в компетенцию управляющей компании", - пояснил собеседник.

Обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск понедельника) между четвертым и пятым этажом, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, шесть подъездов. Одна женщина погибла, одна девочка получила ушибы мягких тканей, госпитализация ей не потребовалась. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").