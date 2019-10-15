Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Калужской области

ТАСС, 15 октября. Четыре человека погибли в аварии на трассе Калуга - Медынь в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, произошла авария с участием трех автомобилей, четыре человека погибли, еще двое пострадали. "ДТП произошло на 13-м км трассы Калуга - Медынь. Столкнулись грузовик MAN, а также машины Nissan и "Нива". Погибли четыре человека, еще двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются причины случившегося.