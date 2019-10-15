Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Калужской области

По данным источника в правоохранительных органах, еще двое пострадали

ТАСС, 15 октября. Четыре человека погибли в аварии на трассе Калуга - Медынь в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, произошла авария с участием трех автомобилей, четыре человека погибли, еще двое пострадали. "ДТП произошло на 13-м км трассы Калуга - Медынь. Столкнулись грузовик MAN, а также машины Nissan и "Нива". Погибли четыре человека, еще двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются причины случившегося.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
В Подмосковье изъято более 2 т наркотиков с начала года
В регионе также зафиксировано шесть фактов организации преступного сообщества и два факта бандитизма
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС