В Петербурге микроавтобус врезался в столб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области. Ранее источник сообщал ТАСС об одном погибшем и пяти пострадавших.

"В результате ДТП один человек погиб на месте, четыре человека в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы", - говорится в сообщении ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла с микроавтобусом марки Peugeot, который ехал из Петербурга в сторону города Выборга в Ленинградской области.

ДТП произошло около 9:00 мск на Скандинавском шоссе в пяти километрах от Западного скоростного диаметра. В ГИБДД отметили, что причиной ДТП стала наледь на дороге.