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СМИ: во Франции четверо заключенных сбежали во время транспортировки в тюрьму

Их разыскивает полиция

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Четверо заключенных сбежали из спецфургона во время транспортировки в тюрьму. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По его данным, побег произошел в Марселе (юг страны) в понедельник вечером во время транспортировки заключенных из суда в местную тюрьму. "Заключенные были закованы в наручники и находились в специальных отсеках по двое", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в какой-то момент все находящиеся в кузове начали стучать по стенам автомобиля. Это позволило четырем заключенным незаметно взломать и открыть заднюю дверь фургона, а затем покинуть транспортное средство.

Беглецов разыскивает полиция.

Теги
Франция
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