В Подмосковье изъято более 2 т наркотиков с начала года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 2 т наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье за 9 месяцев текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Всего за отчетный период из незаконного оборота изъято более двух т наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе 23,9 кг героина, 43,1 кг марихуаны, 1,1 т гашиша, 502,4 кг N-метилэфедрона, 408,2 кг МДМА, 39,9 кг амфетамина, 121,5 кг конопли", - говорится в сообщении.

Также с начала года, по данным полиции, зафиксировано шесть фактов организации преступного сообщества, а также два факта бандитизма.