Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье изъято более 2 т наркотиков с начала года

В регионе также зафиксировано шесть фактов организации преступного сообщества и два факта бандитизма

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 2 т наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье за 9 месяцев текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Всего за отчетный период из незаконного оборота изъято более двух т наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе 23,9 кг героина, 43,1 кг марихуаны, 1,1 т гашиша, 502,4 кг N-метилэфедрона, 408,2 кг МДМА, 39,9 кг амфетамина, 121,5 кг конопли", - говорится в сообщении.

Также с начала года, по данным полиции, зафиксировано шесть фактов организации преступного сообщества, а также два факта бандитизма.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Адвокат Давыденко сообщил, что осужденный за шпионаж украинец находится в списке на обмен
Дмитрий Динзе уточнил, что не знает о других именах из списка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС