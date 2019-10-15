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Причиной ДТП с четырьмя погибшими под Калугой стал выезд цементовоза на встречную полосу

Сведения о пострадавших уточняются

ТАСС, 15 октября. Водитель цементовоза MAN допустил выезд на встречную полосу дороги и столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калужской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"15 октября в 9:00 на подъезде к Калуге от трассы М-3 "Украина" совершено ДТП. По предварительным данным, водитель автомашины MAN (цементовоз), двигаясь по указанной автодороге в сторону М-3 "Украина", не учел особенности своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями: ВАЗ-2121 и Nissan", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В пресс-службе добавили, что в результате ДТП погибли четыре человека: водитель и пассажиры ВАЗ-2121. "Сведения о пострадавших уточняются. На месте работают сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, МЧС. В настоящее время движение на автодороге затруднено, сотрудники полиции выполняют регулировочно-распорядительные функции", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияКалужская область
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