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Верховный суд России смягчил до семи лет наказание гражданину Украины Давыденко за шпионаж

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения
Константин Давыденко Снимок с видео/ЦОС ФСБ
Описание
Константин Давыденко
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник смягчил с 10,5 до семи лет колонии наказание гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), передает корреспондент ТАСС.

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"Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до семи лет лишения свободы", - огласил постановление судья, после чего приговор вступил в законную силу.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно". Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы.

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил ТАСС, что Давыденко признал вину и сотрудничал со следствием. "Досудебного соглашения он не заключал, но вину признавал и со следствием сотрудничал, именно с этой его позицией мы связываем смягчение наказания", - сказал защитник.

Давыденко был признан виновным в совершении шпионажа (ст. 276 УК РФ). Суд установил, что, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Согласно материалам дела, Давыденко раскаялся в содеянном.

В новость были внесены изменения (12:00 мск) - добавлена информация по тексту.

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