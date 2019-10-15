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Россияне не пострадали в ходе протестов сторонников независимости Каталонии

Ранее газета El Pais сообщала, что в ходе манифестаций пострадал по меньшей мере 131 человек

ТАСС, 15 октября. Посольство РФ в Испании во вторник сообщило, что россияне не пострадали в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии.

"Испанские власти информируют о нормализации работы аэропорта "Эль-Прат" в Барселоне. Сообщений о гражданах России, пострадавших в ходе вчерашних волнений в зоне аэропорта в посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне не поступало", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter. В понедельник посольство РФ сообщило, что в аэропорту Барселоны, где проходила акция протеста, находились пассажиры рейса из Москвы.

По последним данным, в ходе манифестаций пострадал по меньшей мере 131 человек. Протест в воздушной гавани привел к отмене в общей сложности более 145 рейсов, сообщала газета El Pais.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты.27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Испания
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