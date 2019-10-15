Двух нижегородских полицейских задержали за избиение подозреваемого

ТАСС, 15 октября. Сотрудники полиции задержаны в Нижегородском районе Нижнего Новгорода по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержаны двое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Нижнему Новгороду", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 12 сентября в Нижнем Новгороде сотрудники полиции поймали гражданина, заподозренного в обороте наркотических средств. Он пытался скрыться в одном из зданий, полицейские задержали его у лифта и избили, когда мужчина лежал на полу в наручниках.