Глава СК передал в центральный аппарат дело об избиении до смерти мужчины в Красноярске

"Для наиболее полного и объективного расследования уголовного дела о причинении смерти мужчине в Красноярске Александр Бастрыкин принял решение о его передаче в производство Главного следственного управления Следственного комитета России. Расследование уголовного дела поставлено председателем СК России на особый контроль", - сообщила Петренко.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовное дело об избиении до смерти мужчины в собственной квартире в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в кратчайшие сроки установить весь круг причастных к избиению и провести необходимые экспертные исследования. Также он поручил ходатайствовать об избрании двум задержанным меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. Петренко отметила, что глава СК также распорядился проверить действия следователей регионального управления, не отреагировавших своевременно на сообщения в СМИ о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины. "В рамках проверки глава ведомства поручил дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных, которые не инициировали передачу материалов уголовного дела в свое производство, несмотря на большой общественный резонанс", - сказала представитель СК. Петренко добавила, что помимо этого Бастрыкин потребовал дать правовую оценку и действиям сотрудников МВД, которые изначально не приняли исчерпывающих мер к задержанию участников драки.

В понедельник были задержаны двое подозреваемых в избиении. С ними проводятся неотложные следственные действия. По данным СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео с места преступления, снятое знакомым подозреваемых.

По данным телеканала "Россия-24", один из подозреваемых - Андрей Шилов, который является сыном председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда.

Обстоятельства преступления

Ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний мужчины после словесного конфликта в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым приехали к нему домой, где на лестничной площадке, а затем и в квартире избили его. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, умер. Изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью избитого мужчины материалы были переданы в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Жертва избиения - Дмитрий Сисигин. Телеканал "Россия-24" разместил короткое аудиопризнание, якобы сделанное Шиловым в ночь конфликта с Сисигиным. В нем Шилов говорит об избиении и произносит фразу: "Я его убил". Телеканал не исключает, что Шилов говорил о Сисигине.

В новость были внесены изменения (13:56 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.