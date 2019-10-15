Обнаруженный около школы в Москве муляж гранаты не представляет угрозы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Муляж ручной гранаты обнаружен около школы на проспекте Буденного в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Обнаруженный предмет является муляжом ручной гранаты", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС пояснили, что в районе дома 27 по проспекту Буденного был обнаружен бесхозный предмет. "Он был обследован специалистами, никакой угрозы он не представляет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что около лицея № 429 на проспекте Буденного прохожие случайно нашли гранату.