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В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

По словам подозреваемого, преступление он совершил из-за бытовых конфликтов

ОРЕНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления Следственного комитета Оренбургской области.

"Благодаря совместной работе следователей СК России и сотрудников полиции установлен и задержан сын потерпевшей, 36-летний житель города Орска. Подозреваемый пояснил, что совершил убийство 62-летней матери на почве бытовых конфликтов, испугавшись содеянного, с целью сокрытия преступления расчленил тело и вынес из дома", - сказано в сообщении.

Сейчас следователи решают вопрос, какую меру пресечения избрать для подозреваемого.

Фрагменты тела женщины обнаружили в понедельник утром в одном из мусорных контейнеров на улице Краматорской.

Теги
РоссияОренбургская область
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