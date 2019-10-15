Дело обвиняемого в серии изнасилований в Томской области насчитывает пять эпизодов

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. В деле обвиняемого в серии изнасилований в Стрежевом Томской области, которые совершались с 2004 по 2017 год, насчитывается пять эпизодов. СК не исключает, что жертв могло быть больше, сообщил журналистам глава следственного управления СК по Томской области Андрей Щукин.

"С 2004 по 2017 года эта серия продолжалась, нам поступило пять сообщений от местных жителей о совершении преступлений. Мы полагаем, могут быть новые эпизоды, в зависимости от обращений иных лиц, новых потерпевших. Мы на это ориентированы и продолжаем в этой части активно расследовать это дело", - отметил он.

Как рассказал СМИ руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по региону Дмитрий Рогович, в поисках подозреваемого полицейские провели ДНК-тесты 7 тысяч человек. Обнаружить обвиняемого помог тест ДНК, сделанный его сыну во время задержания за мелкое правонарушение. Результат совпал в четырех из пяти случаев. При этом сыну обвиняемого на момент совершения первого преступления в 2004 году было около 7 лет.

Глава томской полиции Демьян Лаптев опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что обвиняемый пытался покончить с собой.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ), в понедельник суд заключил обвиняемого под стражу.