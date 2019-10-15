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Глава ФАС сообщил о возбуждении дела в отношении челябинского экс-губернатора Дубровского

Расследование ведется по статье о злоупотреблении полномочиями
Борис Дубровский Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Борис Дубровский
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.

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"Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется", - сказал Артемьев, в ответ на вопрос ТАСС о возбуждении дела по материалам проверки ФАС о картельном сговоре в дорожном строительстве Челябинской области, в котором фигурирует экс-губернатор.

Руководитель ФАС РФ добавил, что в дальнейшем представители ведомства могут принять участие в расследовании уголовного дела в качестве экспертов. "Либо мы отвечаем на запросы адвокатов, стараясь делать это максимально объективно", - уточнил Артемьев.

О возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области - Михаила Юревича. Следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей. Источник, знакомый с материалами дела, сообщил ТАСС, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

В свою очередь адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что челябинский экс-губернатор не получал уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Борис Дубровский с 2011 по 2014 годы был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.

О деле

Как говорится в материалах дела, по данным адвоката Трунова, "в период с 2016 по 2018 год, используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО "Южуралмост". В постановлении о возбуждении дела в отношении Дубровского утверждается, что с этой компанией было заключено 15 контрактов.

В результате этих противоправных действий Дубровского бюджету был причинен ущерб на сумму более 20 млрд рублей.

"Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО "Виста", владельцем контрольного пакета которого является Дубровский", - считает следствие.

В августе 2018 года Федеральная антимонопольная служба РФ по факту сговора на конкурсе по ремонту и реконструкции дорог и ограничении конкуренции возбудила дело в отношении Дубровского, министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост".

В новость были внесены изменения (13:40 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
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