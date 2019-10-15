Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали подозреваемых в создании мошеннических брокерских контор в интернете

Сумма ущерба от их деятельности превысила 100 млн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемых, создававших в интернете мошеннические брокерские конторы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, с 2016 года подозреваемые разместили в интернете ложную информацию о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представители форекс-дилера и привлекали денежные средства граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали.

"По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать 100 млн рублей. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). В ходе обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк, добавив, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава СК передал в центральный аппарат дело об избиении до смерти мужчины в Красноярске
Александр Бастрыкин также поручил ходатайствовать об избрании двум задержанным по делу меры пресечения, связанной с изоляцией от общества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС