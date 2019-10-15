В Москве задержали подозреваемых в создании мошеннических брокерских контор в интернете

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемых, создававших в интернете мошеннические брокерские конторы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, с 2016 года подозреваемые разместили в интернете ложную информацию о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представители форекс-дилера и привлекали денежные средства граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали.

"По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать 100 млн рублей. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). В ходе обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк, добавив, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.