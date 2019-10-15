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СК проводит доследственную проверку по заявлению новгородской журналистки об изнасиловании

Алина Щеглова рассказала, что ее изнасиловал главный редактор одной из новгородских муниципальных газет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Журналистка Алина Щеглова обратилась в следственное управление СК РФ по Новгородской области с заявлением об изнасиловании. Об этом сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.

Как пояснила ТАСС журналистка, ее изнасиловал главный редактор одной из новгородских муниципальных газет в ночь на 27 сентября 2019 года.

"Идет доследственная проверка по факту обращения журналистки, выясняются все обстоятельства произошедшего. В том числе проверяются все версии, которые выкладываются сейчас в СМИ. Это все отрабатывается и проверяется. Срок проверки, согласно законодательству, составляет 30 суток", - сказали в ведомстве, не сообщив подробностей.

Журналистка Алина Щеглова является сотрудницей новгородского интернет-издания "Новгород.ру". Во вторник на портале опубликовали заявление редакции, касающееся сложившейся ситуации. "После случившегося Алина получала просьбы и намеки забрать заявление. Во время проверки в СК уже поменяли следователя. Вчера наша коллега проходила проверку на полиграфе", - говорится в сообщении "Новгород.ру".

Теги
РоссияНовгородская область
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