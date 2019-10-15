Студент керченского университета подрался с преподавателем

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального МВД.

"В понедельник поступили заявления от участников конфликта, от студента и преподавателя из Керченского государственного морского технологического университета. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС пока не получил комментарий от руководства вуза о происшествии.