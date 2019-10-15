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Дело полковника Захарченко

Прокурор просит отменить оправдание полковника Захарченко по взятке от ресторатора Дусса

Пресненский суд Москвы в июне приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 990 000 рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Прокурор просит Мосгорсуд отправить на новое рассмотрение эпизода уголовного дела в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко о получении им взятки, по которому он был ранее оправдан, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда.

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"В части оправдания Захарченко по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 290 УК РФ прошу приговор отменить, направить уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда", - сказала прокурор. Защита Захарченко просит отменить приговор и вынести оправдательный. Сам Захарченко также настаивает на своей невиновности.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 990 000 рублей, лишив специального звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению". Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана "Ля Маре" Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте, ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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