Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Калининградской области пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Мужчина предлагал сотруднику спецслужб 500 тыс. рублей за освобождение от ответственности за хранение наркотиков

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Житель города Мамоново в Калининградской области предложил взятку в 500 тыс. рублей сотруднику регионального управления ФСБ РФ за освобождение от ответственности за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Центральному району города Калининграда следственного управления СК России по Калининградской области в отношении 45-летнего жителя города Мамоново возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре в квартире подозреваемого сотрудники ФСБ нашли наркотики. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, подозреваемый передал взятку в размере 500 тыс. рублей оперативному сотруднику регионального управления ФСБ. После этого мужчину задержали.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Чавушоглу и Помпео провели переговоры на фоне операции Турции в Сирии
В МИД Турции не стали раскрывать детали беседы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС