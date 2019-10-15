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Паводок в Иркутской области

Путин вновь проверит, как ликвидируются последствия паводков в Иркутской области

Президент намерен обсудить выплаты пострадавшим, строительство и капремонт жилья, состояние социальных объектов и другие вопросы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 16 октября в Кремле совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба главы государства.

"По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдет речь в среду в Кремле. Планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что с основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в режиме видеоконференции - губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Глава государства держит под постоянным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области. Путин неоднократно посещал пострадавшие регионы, встречался с жителями", - напомнили в пресс-службе.

В совещании примут участие вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии. В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичМутко, Виталий ЛеонтьевичЯкушев, Владимир ВладимировичЛевченко, Сергей ГеоргиевичПаводок в Иркутской области
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