В Москве задержали еще одного участника массовых беспорядков 27 июля

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следователи задержали еще одного участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Александра Мыльникова, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, отметив, что он подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

"Следственным комитетом РФ в ходе расследования уголовного дела массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти задержан Александр Мыльников, местонахождение которого устанавливалось. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщили в СК.

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественка Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым, повалив на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, стали бить его ногами.