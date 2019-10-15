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Экс-замглавы центра связи ФСИН России Павел Щетинин задержан во Франции

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России Павел Щетинин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, задержан во Франции по запросу Генпрокуратуры РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника центра связи ФСИН Павел Щетинин. В ближайшее время Генпрокуратура России направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина в Россию", - сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, бывший начальник центра связи ФСИН Игорь Шайков, его заместители Павел Щетинин и Андрей Краснюков обеспечили победу в аукционе ФГУП "НТЦ "Атлас". В 2015 году с НТЦ "Атлас" был заключен госконтракт на поставку для нужд уголовно-исполнительной системы персональных ЭВМ в количестве 1500 комплектов на общую стоимость более 160 млн рублей. Своими действиями соучастники причинили ущерб бюджету. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), Краснюков и Шайков арестованы.

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