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В суд поступило дело участника "Нового величия" Ребровского

В Люблинском суде Москвы сообщили, что дата рассмотрения пока не назначена

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело участника экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павла Ребровского, осужденного ранее по статье о создании экстремистского сообщества и отпущенного под подписку о невыезде, поступило в Люблинский суд Москвы для нового рассмотрения после отмены приговора. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"В Люблинский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении Ребровского. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказал ТАСС представитель суда.

Люблинский суд Москвы 29 апреля приговорил Ребровского к 2,5 года колонии, признав его виновным в создании экстремистского сообщества, он был взят под стражу в зале суда. При этом суд исключил из обвинения осужденного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Уголовное дело в его отношении рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, процесс проходил в закрытом от СМИ режиме. Осужденный ранее признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался в суде от своих показаний.

Мосгорсуд 18 июля снял с рассмотрения жалобу на приговор Ребровскому и направил материалы его уголовного дела в прокуратуру Западного округа Москвы для проведения проверки по факту соблюдения или несоблюдения им досудебного соглашения. 8 октября Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и направил дело на новое рассмотрение, осужденный был отпущен под подписку о невыезде. Таким образом, суд удовлетворил представление прокуратуры, которая просила отменить приговор в связи нарушением обвиняемым условий досудебного соглашения.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.

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