В Петербурге из бизнес-центра эвакуируют людей из-за подозрительного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Работников и посетителей бизнес-центра "Гельсингфорсский" в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуируют из-за обнаружения подозрительного предмета рядом со зданием. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Рядом со зданием обнаружен подозрительный предмет, идет проверка", - сказал собеседник агентства.
Представитель бизнес-центра подтвердил ТАСС эвакуацию, не уточнив ее причины.
"Производится эвакуация бизнес-центра "Гельсингфорсский" по адресу: Гельсингфорсская, дом 2", - сообщил он.
В 13-этажном бизнес-центре расположены офисы. Почти весь первый этаж занимает шоурум дилера автомобилей Bentley.