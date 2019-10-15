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В Петербурге из бизнес-центра эвакуируют людей из-за подозрительного предмета

В 13-этажном здании находятся офисы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Работников и посетителей бизнес-центра "Гельсингфорсский" в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуируют из-за обнаружения подозрительного предмета рядом со зданием. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Рядом со зданием обнаружен подозрительный предмет, идет проверка", - сказал собеседник агентства.

Представитель бизнес-центра подтвердил ТАСС эвакуацию, не уточнив ее причины.

"Производится эвакуация бизнес-центра "Гельсингфорсский" по адресу: Гельсингфорсская, дом 2", - сообщил он.

В 13-этажном бизнес-центре расположены офисы. Почти весь первый этаж занимает шоурум дилера автомобилей Bentley.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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