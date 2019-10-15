Источник: помощника экс-главы ЦСКА отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следствие отпустило под подписку о невыезде Дмитрия Осипова - фигуранта уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, близкий к следствию.

"Военное следственное управление по Москве изменило обвиняемому Осипову меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Осипов находился в СИЗО около года, вину не признал, отказался сотрудничать со следствием, а также давать показания на других фигурантов дела, включая своего бывшего начальника Барышева. На момент задержания Осипов был помощником Барышева, занимавшего тогда пост начальника главного управления по работе с личным составом ВС РФ. Срок следствия по делу продлен до февраля 2020 года.

Барышев был арестован 22 ноября 2018 года. Последний раз военный суд продлил ему срок ареста до 22 ноября. Он обвиняется по трем эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, взятки он получал, будучи организатором Всемирных игр военнослужащих в Сочи, в 2016 году от частных компаний за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации игр. Потерпевшим по делу признано ФАУ "Центральный спортивный клуб армии". Барышев отверг обвинения и назвал себя жертвой оговора со стороны других фигурантов дела - своих бывших подчиненных.

По делу также обвиняются бывший замначальника ФАУ "Центральный спортивный клуб армии" Андрей Хамазин и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов, которым вменяются мошенничество и получение взятки. Как заявил ранее ТАСС адвокат экс-начальника клуба Александр Балаян, они заключили досудебное соглашение со следствием и дали показания на Барышева. Всего в деле более десяти фигурантов, из которых трое находятся в СИЗО. Кроме Барышева, в следственном изоляторе содержатся бывший сотрудник одного из военно-научных исследовательских институтов Максим Лабунцов и руководитель отдела закупок ЦСКА, специалист учреждения по тендерам Олег Ампилогов. Находящиеся под подпиской фигуранты дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием.