Подозреваемые в убийстве при продаже авто женщины дали признательные показания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в убийстве женщины из Екатеринбурга, которая 10 октября поехала продавать свой автомобиль и не вернулась, дали признательные показания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых во вторник.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, ГУУР МВД России совместно с коллегами из ОВД города Березовский и Челябинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны в качестве подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга двое мужчин 1990 и 1977 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Все они уроженцы Челябинской области. Вечером 14 октября в городе Копейск оперуполномоченные задержали сначала первого подозреваемого, он в этот момент передвигался в такси. Еще двух сыщики задержали ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске, всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время они дают признательные показания, предварительный мотив преступления - корысть с целью завладения транспортным средством", - сообщил Горелых.

По его данным, после убийства злоумышленники избавились от тела жертвы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, сбросив его в технический колодец.

"Все фигуранты громкого дела содержатся под стражей и проверяются на причастность к иным ранее совершенным преступлениям", - добавил Горелых.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой во вторник. По данным региональных СМИ, у нее остался девятилетний ребенок.