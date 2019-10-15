Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела по факту убийства женщины при продаже авто

По данным СМИ, у женщины остался девятилетний ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Управление СК РФ по Свердловской области возбудило два уголовных дела в отношении подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга, пытавшейся продать свой автомобиль, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Жительница Екатеринбурга, которая 10 октября выехала продавать свой автомобиль и не вернулась, во вторник была найдена мертвой. По данным региональных СМИ, у женщины остался девятилетний ребенок. Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал о задержании подозреваемых.

"В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе за убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем, а также за разбой. Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В школе США произошел взрыв самодельной бомбы
В результате происшествия никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС