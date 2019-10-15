В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела по факту убийства женщины при продаже авто

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Управление СК РФ по Свердловской области возбудило два уголовных дела в отношении подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга, пытавшейся продать свой автомобиль, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Жительница Екатеринбурга, которая 10 октября выехала продавать свой автомобиль и не вернулась, во вторник была найдена мертвой. По данным региональных СМИ, у женщины остался девятилетний ребенок. Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал о задержании подозреваемых.

"В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе за убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем, а также за разбой. Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.