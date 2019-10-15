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В России зафиксировали резкий скачок преступлений против половой неприкосновенности детей

По данным МВД, за пять лет число подобных преступлений возросло на 42%
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. МВД констатирует, что в России за пять лет резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов.

"У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%", - сказал он.

Гайдов отметил, что, по данным МВД РФ, за 2018 год было зарегистрировано более 14 тыс. подобных преступлений, пострадавшими стали 11 тыс. детей.

"Особо отмечу, что каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое 12 - родителями", - пояснил он, подчеркнув, что "нужны кардинальные меры".

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