В Бразилии обрушилось жилое семиэтажное здание

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /ТАСС/. Семиэтажное жилое здание обрушилось во вторник утром в бразильской Форталезе на северо-востоке страны.
По данным телеканала Globo, по меньшей мере один человек погиб при обрушении. Еще двое получили травмы. Местные спасательные службы сообщили, что всего под завалами могут находиться от 10 до 15 человек.
Tragédia em Fortaleza. Prédio residencial de 07 andares acaba de desabar. Ainda não têm informações sobre vítimas. Que Deus conforte todas as famílias. pic.twitter.com/PxxfV3ZQyA— Brasil Livre (@brasillivre17) October 15, 2019
Как уточняет портал G1, здание было расположено в фешенебельном районе города, информации о том, что оно было возведено незаконно, нет. Несколько человек, находившихся рядом со зданием в момент инцидента были вынуждены обратиться за помощью к медикам. На место прибыли бригады спасателей.
Проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.