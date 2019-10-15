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СК проверяет видео с избиением учителем детей коррекционной школы в Москве

Инцидент произошел в коррекционной школе № 2124

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Столичные следователи проверяют видео, на котором видно, как учитель коррекционной школы бьет детей. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Из видео, размещенного в телеграм-канале, следует, что педагог одной из коррекционных школ в центре Москвы грубо обращалась с малышами, била их и толкала. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во вторник телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором учитель коррекционной школы № 2124 бьет и толкает детей. По ее мнению, они плохо учились. По данным телеграм-канала, женщина уже уволена.

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