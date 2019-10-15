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У экс-полицейского из Новороссийска нашли мастерскую по изготовлению оружия

Ранее в отношении Алексея Дымовского возбудили уголовное дело по статье "Хранение боеприпасов"

ТАСС, 15 октября. Полицейские при обысках у своего бывшего коллеги из Новороссийска Алексея Дымовского обнаружили нелегальную мастерскую по изготовлению оружия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе обысков у Дымовского обнаружена в доме нелегальная мастерская по производству оружия", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором Дымовский сообщает, что у него имеется тротил и он намерен добровольно сдать его полиции. Ранее во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали жителя Краснодара, который подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия. По ее словам, в ходе обысков у него изъяты три пистолета Макарова с признаками переделки, револьвер и пистолет кустарного производства. Кроме того, обнаружены более тысячи патронов различного калибра, три приспособления для бесшумной стрельбы, две гранаты, два запала и два взрывателя, а также компоненты для незаконного изготовления и переделки боеприпасов.

Источник ТАСС в экстренных службах Кубани сообщил, что правоохранительные органы возбудили дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Дымовский задержан, в Новороссийске с ним проводятся следственные действия.

Теги
РоссияКраснодарский край
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