Прокуратура второй раз обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Прокуратура подала кассационную жалобу на приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года. Об этом сообщается в картотеке Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

"Подана жалоба от прокурора Гусакова Э. Г. Вид обжалуемого судебного акта - приговор и иное судебное решение по существу дела", - сказано в картотеке.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Гособвинитель будет оспаривать оправдательные приговоры в отношении двух инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" - Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, которых обвиняли в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Верховный суд Карелии в июне 2019 года оставил в силе решение суда первой инстанции, не став отправлять дело на пересмотр в части, касающейся инструкторов.

27 июня 2019 года Верховный суд Карелии после апелляции прокуратуры республики отправил дело в отношении бывшего и нынешнего руководителей карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилы Котович, обвиняемых по статье "Халатность", на новое рассмотрение. При этом в силе остались сроки заключения для экс-директора лагеря Елены Решетовой и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова, которых приговорили к 9,5 года лишения свободы. Решение Петрозаводского горсуда также оставили в силе в части, касающейся инструктора Круподерщикова, который признан виновным в оставлении людей в опасности и был приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но был освобожден от наказания за истечением сроков давности.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

Третий кассационный суд в Петербурге начал свою работу 1 октября в соответствии с реформой судоустройства и перехода ее на четырехступенчатую систему. Третий кассационный суд принимает жалобы на решения высших судов Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также суда Ненецкого автономного округа.