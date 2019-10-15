СМИ: в Торонто подросток на внедорожнике врезался в бензовоз и автобус

ОТТАВА, 15 октября. /ТАСС/. Полиция канадского Торонто задержала тринадцатилетнего подростка, который устроил крупное ДТП в северной части мегаполиса. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел рано утром во вторник. Внедорожник, в котором находились два 13-летних подростка, на одном из перекрестков врезался сначала в бензовоз, а потом и в рейсовый автобус без пассажиров. В аварии серьезные травмы получил пассажир внедорожника, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Водителя автомобиля задержала полиция.

Других пострадавших в ДТП нет. Полиция установила, что автомобиль принадлежит родственнику одного из подростков.