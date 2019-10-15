СК назначит повторные экспертизы по делу сбитого полицейским "пьяного" мальчика

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил назначить повторные экспертизы по уголовному делу сбитого шестилетнего мальчика в Кировской области, в крови которого нашли алкоголь. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в котором погиб шестилетний мальчик. Александр Бастрыкин поручил дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы", - сказала Петренко.

13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. По данному факту следственное управление СК России по Кировской области расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Установлено, что за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции - оперативный дежурный дежурной части пункта полиции Немский.

По данным newsler.ru, родители мальчика на днях получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола. По словам родственников, расследование затягивается, а виновник аварии, который работает в полиции, до сих пор не задержан, пишет издание.

В апреле 2017 года в подмосковной Балашихе получила широкий общественный резонанс гибель шестилетнего мальчика под колесами машины после того, как эксперт выявил в крови ребенка алкоголь. Заведующий отделением подмосковного бюро судебно-медицинских экспертиз Михаил Клейменов при отборе образцов крови в нарушение установленного порядка использовал металлический черпак, что привело к загрязнению этих образцов, не было обеспечено их незамедлительное направление в судебно-химическую лабораторию. Эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в них ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Он был приговорен к 10 месяцам исправительных работ.