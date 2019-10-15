Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: более 20 человек погибли во время оползня в Эфиопии

Среди жертв есть дети

ТАСС, 15 октября. По меньшей мере 22 человека стали жертвами оползня на юге Эфиопии. Об этом во вторник сообщило AFP со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, оползень произошел в воскресенье после десяти часов сильных дождей. В настоящее время спасателям удалось извлечь из-под завалов 17 тел погибших. Отмечается, что среди жертв шесть детей и девять женщин.

Представитель местных властей заявил AFP, что, хотя оползни не редкость на юге Эфиопии, этот удар стихии стал самым сильным на его памяти.

Теги
Эфиопия
Реклама на ТАСС
Два человека пострадали при столкновении четырех машин в Москве
Причины аварии устанавливаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС